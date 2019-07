All-in: computer verslaat vijf van de beste pokerspelers tegelijk

Computers verslaan al lange tijd mensen. In 1997 versloeg IBM's supercomputer Deep Blue wereldkampioen Garry Kasparov met schaken. Drie jaar geleden versloeg Google's AlphaGo de beste go-speler ter wereld. Deze stappen toonden de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nu heeft een computer vijf van de beste pokerspelers tegelijk verslagen. "Een mooie stap", volgens Guszti Eiben, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vooral de manier waarop de computer won is vooruitstrevend. Er was relatief weinig computervermogen nodig en het algoritme kon al na 20 uur leren spelers van wereldformaat verslaan. Eiben: "Het is een demonstratie hoeveel makkelijker en goedkoper het nu kan."

De computer in kwestie, Pluribus, is een samenwerking van Facebook en de Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Een voorloper, Libratus, won al in het poker maar dat was een tegen een. Pluribus speelde tegen vijf spelers tegelijk met grote namen, zoals Darren Elias en Chris Ferguson, die de World Series of Poker vijf keer won.

Poker extra moeilijk

Poker was nog een uitdaging voor computers. Er is verborgen informatie, de kaarten van andere spelers zijn niet bekend, en strategieƫn zoals bluffen, die niet bij andere spellen voorkomen, maken het lastig. Daarom heeft het ook tot nu geduurd voordat een computer in staat was mensen te verslaan.

Ook toont Pluribus dat computers menselijk gedrag beter kunnen doorgronden. Niet alleen in een tegen een situaties, zoals schaken en go, maar met meerdere spelers. "Dat maakt het extra moeilijk. Zodra meer mensen meespelen kan de waarde van een zet variƫren", zegt Eiben.

Dat er nu juist meerdere mensen actief zijn maakt deze ontwikkeling zo bruikbaar, want dat is in de 'echte' wereld meestal het geval. Zo zouden volgens de wetenschappers Pluribus gebruikt kunnen worden voor fraudepreventie, cyber-security en de strijd tegen online extremisme.

Eiben juicht dit soort ontwikkelingen toe: "Het geeft veel publieke aandacht en daagt collega's uit om ook weer een stap verder te gaan."