'Nog deze zomer nieuw bestuur op Haagse hindoeschool'

De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag krijgt nog deze zomer een nieuw bestuur, zegt interim-directeur Edu Dumasy tegen Omroep West. Gisteren dreigde onderwijsminister Slob de financiering stop te zetten als er niet nog dit jaar een nieuw bestuur komt.

De minister besloot daartoe na de publicatie van een vernietigend rapport van de Onderwijsinspectie. Daarin staat onder meer dat de kwaliteit van het onderwijs slecht is, dat leerlingen en personeel zich onveilig voelen en dat het bestuurlijk een bende is. De school probeerde de publicatie van het rapport tegen te houden via de rechter, maar dat lukte niet.

Dumasy zegt dat het bestuur van de school dat er zat toen het rapport werd opgesteld, inmiddels is weggestuurd. De komende tijd neemt hij de zaken waar.

School dicht

Van Slob moet de school op 1 januari volgend jaar worden overgedragen aan een ander bestuur. Als het niet mogelijk is het bestuur van de school onder te brengen bij een al bestaande scholenkoepel, moet de school dicht. Leerlingen moeten dan naar andere scholen toe.

Een aantal kinderen is na de commotie door hun ouders van school gehaald. Dumasy wijt dat aan de berichtgeving. De basisschool laat weten dat er inmiddels ook al stappen zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.