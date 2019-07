Urn slachtoffer bootramp in Donau te water gelaten

Op de Donau in Boedapest is de bootramp van enkele weken geleden herdacht. Daarbij kwamen eind mei 27 Zuid-Koreanen en de kapitein en een bemanningslid om. Tientallen boten waren op het water verzameld voor de herdenkingsdienst.

Tijdens de ceremonie werd een urn met de as het omgekomen bemanningslid te water gelaten, niet ver van de plek waar de rondvaartboot in botsing kwam met het Oekraïense cruiseschip Viking Sigyn. De kapitein van de rondvaartboot wordt later in besloten kring begraven.