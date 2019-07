Nu al drie miljoen voor slachtoffers aardbevingsschade

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade in Groningen (TCMG) is in sneltreintempo begonnen om huizenbezitters schadeloos te stellen voor aardbevingsschade. In een week tijd is ruim drie miljoen euro uitgekeerd aan ongeveer zeshonderd huizenbezitters.

Het gaat om de zogenoemde stuwmeerregeling, die door minister Wiebes in het leven is geroepen om te voorkomen dat mensen eindeloos op hun geld moeten wachten. Huizenbezitters die relatief geringe schade melden en daarvoor bewijs aanleveren, hebben recht op een vaste schadevergoeding van 5000 euro.

De stuwmeerregeling loopt nog even door, vanaf volgende week gaat de TCMG weer snel besluiten nemen en geld uitkeren. In totaal zijn er nu ruim 5500 aanvragen voor het vaste bedrag van 5000 euro gedaan, meldt RTV Noord.

Bonnetje van de aannemer

Daarmee is nog lang niet alle nood gelenigd in het aardbevingsgebied. Huizenbezitters die denken meer schade te hebben dan 5000 euro kunnen ook kiezen voor een variabele vergoeding van maximaal 11.000 euro. Voorwaarde is dan wel dat er een bonnetje van de aannemer (die de schade herstelt) wordt bijgeleverd.

Voor schades van meer dan 11.000 euro is er de 'gewone' reguliere schadeprocedure, maar die is tijdrovend.