Den Haag compenseert 9 nabestaanden Joodse huizenbezitters voor heffingen

Negen overlevenden en nabestaanden van Joodse nazislachtoffers hebben van de gemeente Den Haag compensatie gekregen voor ongepaste heffingen die hun na de oorlog werden opgelegd. Het ging daarbij om naheffingen voor straatbelasting en erfpacht aan het adres van Joodse huizenbezitters in Den Haag van wie de huizen in de oorlogsjaren door de nazi's in beslag waren genomen.

Ruim 12.000 Joodse inwoners van Den Haag werden gedeporteerd en vermoord. Dat de gemeente Den Haag zich na de bevrijding al snel tot hun nabestaanden wendde om achterstallig belastinggeld op te eisen, was in de woorden van burgemeester Krikke "kil en weinig invoelend".

Volgens Krikke was het gemeentebestuur na 1945 sterk gericht op de wederopbouw van de stad. Dat resulteerde in een "eenzijdige benadering, zonder begrip voor het leed en de verschrikkingen die mensen hadden doorgemaakt".

Moreel eerherstel

Met de regeling Joods moreel rechtsherstel wilde Den Haag de belanghebbenden compenseren voor het onrecht. Om te achterhalen wie in aanmerking zouden komen voor compensatie werden mensen opgeroepen zich te melden. Uiteindelijk zijn 32 aanvragen voor financiële compensatie ingediend, waarvan er negen zijn gehonoreerd.

Andere aanvragen vielen af omdat nader onderzoek uitwees dat de familie de woning had gehuurd, en dus geen eigenaar was. Vaker nog bleek er geen sprake van erfpacht, schrijft de gemeente hierover.

Voor het Joods moreel rechtsherstel is 2,6 miljoen euro uitgetrokken. Nu de individuele compensatie, totaal 55.000 euro, is afgerond, gaat het resterende geld naar de stichting Joods Leven in Den Haag. Daar worden onder meer lezingen en exposities mee betaald.

Den Haag zegt ook te werken aan compensatie voor geïnterneerden uit het voormalige Nederlands-Indië. Indische Hagenaars die terugkeerden werden ook aangeslagen voor de heffingen uit de oorlogsjaren die ze opgelegd kregen voor de tijd dat ze in een Jappenkamp zaten en niet konden terugkeren naar Nederland.