13-jarige pleegt zelfmoordaanslag op Afghaans huwelijksfeest

Op een huwelijksfeest in de oostelijke Afghaanse provincie Nagarhar heeft een 13-jarige zelfmoordterrorist zichzelf opgeblazen en daarmee vijf aanwezigen gedood. Tientallen feestgangers raakten bij de aanslag gewond. Onder de doden is de stammenleider Malik Toor, die met zijn militie strijd voerde tegen de opstandelingen in de regio.

De aanslag is nog niet opgeëist. De eerste verdenking gaat uit naar de Taliban, maar die zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. Volgens de politie ter plekke was Toor naar alle waarschijnlijkheid het doelwit van de aanslag.

Het huwelijksfeest, dat door Toor was georganiseerd, vond plaats in een regio nabij Pakistaans opstandelingengebied, waar zowel de Taliban als IS-gezinde milities om de macht strijden.

Kinderen worden vaker ingezet als zelfmoordterroristen: in de Indonesische stad Surabaya pleegden twee meisjes van 9 en 12 samen met hun moeder vorig jaar een aanslag in een katholieke kerk. Ook Boko Haram in Nigeria en Palestijnse militante groeperingen hebben in het verleden kinderen ingezet voor het plegen van aanslagen.