Iran eist dat Groot-Brittannië olietanker bij Gibraltar vrijgeeft

Iran eist opnieuw dat Groot-Brittannië de olietanker Grace 1 onmiddellijk vrijgeeft, nadat de kapitein en stuurman gisteren door Britse autoriteiten in Gibraltar werden gearresteerd. Iran dreigde eerder een Brits schip te enteren en zou daartoe gisteren een poging hebben gedaan.

De spanning loopt hoog op tussen de twee landen. De Grace 1 werd vorige week door Groot-Brittannië aan de ketting gelegd omdat het schip ruwe olie naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen. Iran ontkent dat. Het is door Europese sancties verboden om olie aan Syrië te verkopen.

Iran is woedend over de "illegale kaping" van de mammoettanker, die onder Panamese vlag vaart. "Dit is een gevaarlijk spel en heeft consequenties", zegt een woordvoerder tegen het Iraanse staatspersbureau.

Wraak

De Iraniërs zinnen op wraak. Een voormalig commandant van de Revolutionaire Garde dreigde eerder dat Iran een Britse olietanker zou enteren als de Grace 1 niet wordt vrijgegeven.

Gisteren probeerden schepen van de Revolutionaire Garde volgens het Britse ministerie van Defensie om een Britse olietanker te blokkeren in de Perzische Golf. Iran ontkent ook deze beschuldiging.

De Britten hebben volgens Iran de Grace 1 gestopt onder Amerikaanse druk, omdat de VS de Iraanse olie-verkoop wil stoppen. Na het opzeggen van het atoomakkoord proberen de VS de Iraanse economie met sancties te treffen.

Ook de Spaanse buitenlandminister Josep Borrell zegt dat de Amerikanen de Britten hebben verzocht de tanker te stoppen. Groot-Brittannië ontkent dat.

Het schip bevat 2,1 miljoen vaten ruwe olie. De Grace 1 is vanuit Iran langs Zuid-Afrika naar de Middellandse Zee gevaren en heeft niet de gebruikelijke route door het Suezkanaal genomen.