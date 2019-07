Sandd weet wie post dumpte in Laren

Postbedrijf Sandd weet wie maandenlang post heeft begraven in het bos bij Laren (NH). Het gaat om een postbode. "We zijn er echt heel erg van geschrokken", zegt een woordvoerder bij NH Nieuws.

Eergisteren stuitte een wandelaar op een aantal begraven poststukken. Al snel bleek dat er acht kuilen waren waarin de postbode de afgelopen maanden duizenden brieven, tijdschriften en andere post had begraven. Waarom hij dat deed, is onbekend.

Hartig woordje

Sandd laat zich niet uit over de consequenties voor de postbode. Het is onduidelijk of hij/zij wordt ontslagen. Ook is onbekend of aangifte wordt gedaan. De woordvoerder: "Dat is iets tussen ons en onze medewerker. Daar doen we geen uitspraken over. Wel staat natuurlijk vast dat we een hartig woordje met hem of haar gaan spreken."

Alle poststukken die in het bos zijn teruggevonden, waren bestemd voor Laren of directe omgeving. Sandd is ze op dit moment één voor één aan het bekijken. "Post die nog bezorgd kan worden, bezorgen we zo snel mogelijk. Andere post sturen we terug naar de afzender", aldus de woordvoerder.

Sandd roept mensen die zeker weten bepaalde post te missen op contact op te nemen met de klantenservice. "Dan kunnen we mensen sneller helpen en op zoek gaan naar hun post."