Amerikaanse kustwacht toont beelden van onderschepping drugs-duikboot

De Amerikaanse kustwacht heeft beelden vrijgegeven van de onderschepping van een Latijns-Amerikaanse duikboot met 8000 kilo cocaïne. Dit is de veertiende drugsboot in drie maanden die werd onderschept, in totaal werden daarbij 18 ton cocaïne en 420 kilo marihuana gevonden.

Dit zijn de beelden van de onderschepping: