Canadees bedrijf zou veel meer gas winnen uit veld Diever dan toegestaan

Het Openbaar Ministerie (OM) blijkt al maanden strafrechtelijk onderzoek te doen naar de winning van gas uit kleinere velden in Nederland. Het onderzoek zou zich concentreren op het Canadese bedrijf Vermilion, dat onder meer in het Drentse dorp Diever meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid uit de grond haalde, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van RTV Noord, RTV Oost, RTV Drenthe en Omrop Fryslân.

Het OM bevestigt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, maar wil niet zeggen of het om Vermilion gaat. "We kunnen altijd pas melden dat we iets onderzoeken, indien verdachten daarvan ook op de hoogte zijn. Anders zouden ze in de krant moeten lezen dat ze als verdachte zijn aangemerkt en dat is niet netjes", zegt een woordvoerder.

Aardbeving en bodemdaling

Omwonenden zijn bang voor aardbevingen en bodemdaling. "De rechter in Den Haag heeft al gezegd dat er geen aanleiding is om te denken dat de risico's bij een klein gasveld kleiner zijn dan bij het Groningenveld", zegt Alie Eiting uit Diever.

Ook iets verderop, op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe, vragen bewoners zich af wat de versnelde gaswinning in de buurt van hun huizen betekent. "Uit openbaar toegankelijke cijfers op internet is al gebleken dat de maatschappijen meer gas winnen dan in de vergunning is toegestaan", zegt Jeanette van der Velde van de stichting Gas Drenthe, Overijssel, Friesland (GasDrOvF). "Voor de duidelijkheid, die openbaar toegankelijke cijfers zijn afkomstig van de gasconcerns zelf."

Wiebes voert productie op

Gasbedrijven zijn bij alle velden die ze exploiteren verplicht om een winningsplan op te stellen. Als de minister instemt formuleert hij ook de voorwaarden. Die voorwaarden, zoals een maximale productiehoeveelheid, worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Omdat de gaswinning in het Groningenveld versneld wordt teruggebracht, heeft minister Wiebes afgelopen jaar meerdere vergunningen afgegeven voor kleinere velden in het noorden van het land. Hij voert daar de productie op. Gisteren zeiden de Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) dat ze minister Wiebes daarover aan de tand gaan voelen.

Lekkages

Het OM doet niet alleen onderzoek naar de productie uit kleinere velden. Er loopt ook een onderzoek naar de NAM wegens verontreiniging in Collendoorn (Hardenberg) en Farmsum (Groningen). In Collendoorn was in januari dit jaar een lekkage. Ook in Farmsum zijn chemische stoffen in de bodem gelekt.