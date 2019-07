Trump haalt bakzeil bij vraag naar burgerschap in volkstelling

President Trump staakt zijn poging om bij de volkstelling van volgend jaar ook te vragen of iemand staatsburger is of illegaal in de VS verblijft. Tot gisteravond dreigde hij met een oekaze om die vraag aan de telling toe te voegen, nadat het Hooggerechtshof dit eerder had verboden. De rechters vonden in meerderheid dat de regering-Trump niet goed kon onderbouwen waarom die vraag moest worden gesteld.

Trump liet gisteravond weten dat hij nu een executive order zal geven aan tal van overheidsinstanties om gegevens over het burgerschap van alle inwoners beschikbaar te stellen. De president voegde eraan toe dat op die manier van "90 procent of meer" van de mensen duidelijk zal worden of ze "burger, niet-burger of illegale vreemdeling" zijn.

Langdurige rechtsgang

Als Trump had vastgehouden aan zijn eis de omstreden vraag aan de volkstelling toe te voegen, zou dit hebben geleid tot een langdurige rechtsgang, en mogelijk tot uitstel van de telling. Er was al begonnen met het drukken van de formulieren voor de census, zonder de vraag naar het burgerschap. De koerswijziging van de president wordt door zijn minister van Justitie daarom verklaard als een "logistieke beslissing".

De strijd tegen illegalen staat hoog op Trumps agenda. Hij beloofde in zijn verkiezingscampagne de instroom te stoppen en illegalen die in de VS wonen, eruit te zetten. Bij pogingen om dat te bewerkstelligen is Trump al herhaaldelijk tegen een gerechtelijk verbod aangelopen. Volgend jaar, in hetzelfde jaar dat de volkstelling wordt gehouden, hoopt Trump herkozen te worden als president.