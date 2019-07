Wekdienst 12/07: kraker op Wimbledon en komt Benaouf A. vervroegd vrij?

Wat heb je gemist?

Tijdens het bezoek van premier Rutte volgende week aan het Witte Huis wordt een bijzondere vlag overhandigd aan president Trump. De vlag werd gebruikt tijdens D-day. Hij hing op de achtersteven van het schip Landing Craft Control 60 van de Amerikaanse luitenant Howard Vander Beek, zoon van een Nederlandse immigrant.

Nu is de vlag eigendom van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk. Hij kocht de vlag in 2016 in op een veiling in Dallas voor ongerekend ruim 450.000 euro. In een persbericht van het Witte Huis staat dat het historische stuk wordt overhandigd aan Trump door de "Nederlandse eigenaren." Eerder zei Kreuk dat president Trump de vlag persoonlijk in Nederland op moest halen. Daar is nu toch verandering in gekomen.

Ander nieuws uit de nacht:

Nederland grijpt nu toch echt in op Curaçao: voor het derde opeenvolgende jaar krijgt de regering in Willemstad de overheidsbegroting niet in orde en zijn grote tekorten ontstaan.

'Speciale opvang voor jihadkinderen bij terugkeer': Daar worden ze 24 uur per dag geobserveerd en begeleid om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving.

Verdachte opgepakt bij ramkraak in Utrecht: een auto reed tegen de gevel van het pand aan op het Europaplein. De schade is volgens de politie groot.

En dan nog even dit:

Voor de crisisdirecteur van Malaysia Airlines was 2014 een erg zwaar jaar. Op 8 maart dat jaar verdween Malaysia Airlines-vlucht 370, een paar maanden later gebeurde de ramp met MH17. In deze video vertelt hij over de crash van MH17, de lastig bereikbare rampplek en de impact van de ramp op zijn leven: