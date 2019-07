'Speciale opvang voor jihadkinderen bij terugkeer in Nederland'

Oudere kinderen van jihadisten worden na terugkeer in Nederland ondergebracht op een speciale opvanglocatie. Daar worden ze 24 uur per dag geobserveerd en begeleid om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving, meldt het AD.

Onlangs schreef de AIVD dat 10 procent van de minderjarigen van 9 jaar of ouder, gezien hun leeftijd, mogelijk training hebben gehad van IS of zelfs hebben deelgenomen aan de strijd. Ook de Raad voor de Kinderbescherming houdt er rekening mee dat zij gedwongen hebben deelgenomen aan gewelddadige acties, schrijft het AD.

Door de kinderen in een "orthopedagogische setting" nauwlettend te volgen, kan duidelijk worden of ze daadwerkelijk zijn getraind en hebben meegevochten. Ook zou er door hulpverleners worden bekeken wat voor trauma's de kinderen hebben opgelopen en welke hulp nodig is. Er zouden al specialisten klaarstaan die de hulpverlening kunnen bieden.

Waar de speciale opvanglocatie is, zegt de Raad voor de Kinderbescherming niet.