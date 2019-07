'16 militairen opgepakt na couppoging in Sudan'

De autoriteiten in Sudan zeggen dat er een staatsgreep is verijdeld. Op de staatstelevisie werd gisteravond aangekondigd dat zestien militairen zijn opgepakt, onder wie twaalf officieren.

Het is onbekend hoe de couppoging in zijn werk ging. Een generaal zei in een live-toespraak alleen dat de coup is voorkomen, maar gaf verder geen details.

De aankondiging van de coup kwam op het moment dat de militaire raad de laatste details besprak van een overgangsregering. Daarover werd vorige week een overeenkomst bereikt. "Dit is een poging om de overeenkomst tegen te houden die de weg moet openen naar de eisen van het Sudanese volk", zei de generaal.

Overgangsregering en verkiezingen

De overgangsregering wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en de burgervertegenwoordiging. Daarna is het de bedoeling dat er verkiezingen komen.

De voormalige leider Omar al-Bashir werd in april afgezet door het leger en sindsdien regeert een militaire raad in Sudan. De afgelopen weken werden in het land grote demonstraties gehouden vanwege onvrede over die raad. De protesten werden met veel geweld neergeslagen. Daarbij vielen meer dan honderd doden.