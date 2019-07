De slimme marketing achter Rico Verhoeven vs. Badr Hari

"Kickboksers zijn zakenmannen", zegt sportmarketeer Ruud van der Knaap. "Op zoek naar het juiste gevecht, tegen de juiste prijs, op de juiste plek." Een goed verhaal helpt natuurlijk om een zaal als de Gelredome vol te krijgen. En Hari is volgens Van der Knaap geknipt voor de rol als slechterik, aangezien hij regelmatig negatief in de media is geweest.

De 34-jarige sporter is nu nog geschorst wegens gebruik van doping. Eerder zat hij een celstraf uit vanwege een aantal mishandelingen.

'De mythe rondom Hari'

"De grootste aantrekkingskracht is de mythe die marketingtechnisch rondom Hari hangt", zegt Van Erp. "Hij geeft eigenlijk nooit interviews en is de meest gewilde kickbokser aller tijden. Zijn partijen leveren altijd spektakel en knock-outs op, dat willen mensen zien."

De 30-jarige Verhoeven is al jaren de ongeslagen kampioen in de categorie zwaargewicht. Daarnaast is hij ook filmacteur en regelmatig te gast bij tv-programma's. "Verhoeven is de ideale schoonzoon in dit verhaal", zegt Van der Knaap. "Hari is de bad guy. Het zijn twee tegenpolen en dat doet het altijd goed."

De twee atleten hebben allebei ruim een miljoen volgers op Instagram. Het verhaal van de twee aartsrivalen weten ze ook daar neer te zetten. Zo zinspeelde Hari twee dagen geleden in dit filmpje erop dat het eindelijk tijd is voor die rematch: