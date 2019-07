Koekoek! Sierd de Vos en Jeroen Grueter nieuwe commentatoren FIFA 20

De gameserie FIFA, in oudere edities bekend als FIFA Soccer of FIFA Football, is een voetbalsimulatiespel waarbij de speler met een land, club of zelfgemaakte speler kan spelen. Het spel wordt uitgebracht door de Amerikaanse gameontwikkelaar EA (Electronic Arts). Wereldwijd zijn er ruim 260 miljoen exemplaren van verkocht.

Jaarlijks komt er een nieuwe editie uit, met nieuwe teams en technische updates. Het spel bestaat sinds 1993. FIFA 20 verschijnt op 27 september. De populariteit van het spel is zo groot dat er van de game een sport is gemaakt. In Nederland nemen in de E-Divisie gamers met een eigen team het tegen elkaar op.