Anti-islamactivist Tommy Robinson veroordeeld tot negen maanden cel

Tommy Robinson werd bekend als medeoprichter van de extreem-rechtse English Defence League. Hij kwam meermaals met justitie in aanraking vanwege fraude en geweldsdelicten. Tegenwoordig heeft hij honderdduizenden volgers op sociale media, waar hij anti-islam-video's plaatst.

Geert Wilders

De vorige keer dat Robinson vastzat, ging PVV-leider Geert Wilders naar Londen om te demonstreren. Ook vandaag is hij kritisch over de uitspraak van de rechtbank. Wilders zegt onder meer dat Groot-Brittanniƫ nu vergelijkbaar is met Noord-Korea en dat er geen vrijheid van meningsuiting meer is. Hij noemt de zaak tegen Robinson een politiek proces.