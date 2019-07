Duitse inlichtingendienst: Identitäre Bewegung is rechts-extremistisch

De Duitse inlichtingendienst BfV beschouwt de Duitse vertegenwoordiging van de Identitaire Beweging voortaan als een rechts-extremistische organisatie. Volgens de BfV stoelt de Identitäre Bewegung op een ondemocratische ideologie en zijn meerdere rechts-extremisten lid van de vereniging. Het gevolg van het besluit is dat de circa 600 leden van de Identitäre Bewegung intensiever gecontroleerd mogen worden.

"We willen niet machteloos toekijken als het om vreemdelingenhatende en ondemocratische verenigingen gaat", zegt BfV-voorzitter Haldenwang. De BfV houdt de IB al ruim drie jaar in de gaten. Volgens Haldenwang blijkt uit dat onderzoek dat de vereniging een gevaar kan zijn voor de Duitse democratie.

De inlichtingendienst heeft door het vandaag genomen besluit meer mogelijkheden en bevoegdheden om leden van de beweging in de gaten te houden. Zo kan bijvoorbeeld het online-gedrag van een lid worden gemonitord, zonder dat vooraf moet worden vastgesteld dat dit lid potentieel gewelddadig is.

Internationale beweging

De Identitaire Beweging is niet alleen in Duitsland actief, maar ook in Oostenrijk, Frankrijk, België en Nederland. De oorsprong ligt bij de Franse vereniging Nouvelle Droite Génération Identitaire.

In Frankrijk organiseert de beweging trainingskampen, waar de deelnemers zich naar eigen zeggen voorbereiden op "een strijd voor het blanke ras". Ook Nederlanders zouden aan deze kampen deelnemen.

Nederland

De AIVD beschouwt ook de Nederlandse tak van de beweging als rechts-extremistisch. Deze tak kwam in 2015 in het nieuws toen gemeenteraadsleden in Gouda werden bedreigd. Als zij voor de bouw van een moskee en twee islamitische scholen zouden stemmen, zouden ze thuis bezoek krijgen om hen "tot inkeer te brengen", zo stond op een Facebookpagina van Identitair Verzet.

In Oostenrijk raakte de voorzitter van de Identitären Martin Sellner onlangs nog in opspraak, nadat hij contact had gehad met de dader van de Christchurch-aanslag en van hem een gelddonatie had ontvangen.

Het gedachtegoed van de Identitairen gaat uit van wat zij zelf 'etnopluralisme' noemen. Dit houdt in dat rassen niet moeten mengen. Ook verzetten zij zich tegen massa-immigratie, omdat volgens hen daardoor de Europese identiteit zou verwateren.