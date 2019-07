Twintig jaar cel voor Friese vrouw die echtgenoot vermoordde

Een vrouw uit Friesland heeft een celstraf van twintig jaar opgelegd gekregen voor de moord op haar man. Zijn lichaam werd in juli 2017 gevonden in een weiland in het Friese De Westereen.

"Ze heeft haar kinderen hun vader ontnomen", zei de rechter vandaag. Het Openbaar Ministerie had dezelfde straf geëist.

Tjeerd van Seggeren (37) was twee jaar geleden in juli op een muziekfestival, waar zijn vrouw hem zou ophalen. De vrouw verklaarde eerder dat ze haar man toen niet heeft opgepikt, omdat ze hem niet kon vinden. Haar telefoon was leeg, zei ze.

De volgende dag meldde ze bij de politie dat hij vermist was. Agenten vonden zijn lichaam daarna in een weiland. Hij was geslagen met een zwaar voorwerp, maar een wapen is nooit gevonden.

Getuigenverklaringen

Het OM stelde vorige maand dat de vrouw haar man wel degelijk heeft gezien die avond. Uit getuigenverklaringen is volgens de rechtbank duidelijk geworden dat de verdachte en het slachtoffer inderdaad samen het weiland in zijn gelopen.

De rechter vindt dat er sprake is van moord, aangezien de verdachte het slachtoffer bewust naar het weiland heeft gelokt en daar om het leven heeft gebracht. Justitie vermoedt dat de vrouw dat niet alleen heeft gedaan, maar volgens de rechtbank is er geen bewijs dat er anderen bij betrokken waren.

Het motief voor de moord is waarschijnlijk financieel. Er was een levensverzekering afgesloten van zes ton, meldt Omrop Fryslân.