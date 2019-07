Digitaks door Franse senaat, VS dreigt met tegenmaatregelen

Een week na het Franse lagerhuis heeft ook de Franse senaat ingestemd met een taks voor Amerikaanse technologiereuzen zoals Google en Facebook. Het gaat om een belasting van 3 procent over digitale producten die in Frankrijk worden verkocht. De VS heeft al gedreigd met tegenmaatregelen, mogelijk in de vorm van importtarieven.

De Franse regering vindt het onrechtvaardig dat techreuzen die hun hoofdkwartier buiten Frankrijk hebben, in Frankrijk weinig of geen belasting betalen.

Enkele tientallen bedrijven krijgen met de taks te maken. Ze komen vooral uit de VS, maar er zijn ook ondernemingen bij uit China, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Bedrijven die wereldwijd meer dan 750 miljoen euro verdienen (waarvan ten minste 25 miljoen in Frankrijk) worden aangeslagen.

Onredelijk of discriminerend

Gisteren kwam Washington al met een waarschuwing. Handelsvertegenwoordiger Lighthizer kondigde een onderzoek aan. Dat moet uitwijzen of de maatregel onredelijk of discriminerend is en belastend voor Amerikaanse bedrijven.

Frankrijk vindt dat het in zijn recht staat. "Laten we vaart zetten achter de gesprekken en een akkoord sluiten over het belasten van digitale diensten."

Naast Frankrijk gaat ook Groot-Brittanniƫ een digitaks invoeren. Gesprekken over een dergelijke belasting op Europees niveau zijn stukgelopen, onder meer door verzet van Ierland, waar veel techreuzen zijn gevestigd. Verder kijkt ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar dit belastingvraagstuk.