Man met 68.000 euro op zak springt in water om aan politie te ontkomen

In Rotterdam is een man uit het water gehaald die 68.000 euro in briefjes van 50 op zak had. Hij was in het water gesprongen om te ontsnappen aan agenten, maar ver kwam hij niet.

De verdachte was op de Prins Hendrikkade staande gehouden. Omdat hij niet kon uitleggen waarom hij zo veel cash geld bij zich had, probeerde hij volgens de politie te vluchten door in het water te springen.

Het geld is na de aanhouding door de politie in een ruimte uitgelegd zodat het kon drogen. De verdachte moet zich voor de rechter verantwoorden. Als hij geen goede reden heeft voor de grote hoeveelheid geld, gaan de biljetten naar de staat, zegt een woordvoerder.