Merkel zit bij ontvangst Deense premier na trillen

De eerste keer dat de 64-jarige Merkel beefde in het openbaar was bij een ontvangst op 18 juni. Ze zei toen dat ze te weinig gedronken had, terwijl ze in de volle zon stond.

De twee andere keren zouden een mentale kwestie zijn: Merkel zei dat de psychologische impact van de eerste keer de andere keren veroorzaakte. "Ik zal er een tijdje mee moeten leren leven, maar bezorgdheid is niet nodig."