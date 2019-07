Graven Vaticaan geopend in zoektocht naar vermist meisje uit 1983

Het is al 36 jaar een van de beruchtste zaken van Italië: de vermissing van de 15-jarige Emanuela Orlandi uit het Vaticaan. Zonder een spoor verdween ze op weg naar muziekles in Rome. Vanochtend werden er twee eeuwenoude graven geopend in de zoektocht naar haar.

Familie van Orlandi kreeg in maart een brief met een tip binnen: een foto van een engelenbeeld met de opdracht 'zoek waar de engel naar wijst'. Het bleek te gaan om een standbeeld op de Teutoonse Begraafplaats in het Vaticaan, waar vroeger Duitsers begraven werden.

De engel wees naar twee graven, dat van prinses Sophie van Hohenlohe uit de achttiende eeuw, en het graf van prinses Charlotta Frederika van Mecklenburg, die in 1840 overleed. Beide tombes werden vandaag geopend voor onderzoek.

De begraafplaats ligt op een steenworp afstand van de woning waar Emanuela's moeder nog altijd woont. Omdat haar vader werkte bij de Vaticaanbank, woonde het gezin in de katholieke stadstaat.

Vaticaancomplot?

Volgens de broer van Emanuela, die nog altijd zoekt naar zijn zus, is het voor het eerst dat het Vaticaan actief meewerkt aan het onderzoek. "Ze hebben nooit samengewerkt met onderzoekers of met ons", zei hij tegen CNN. "Ze hebben altijd ontkend dat er een band is met het Vaticaan."

Correspondent Mustafa Marghadi denkt dat het Vaticaan onder paus Franciscus een nieuwe benadering probeert. "Het Vaticaan wil zich transparant tonen in de hoop duidelijk te maken dat het zelf geen rol speelt in het toedekken van een sinister Vaticaancomplot."

"In de verdwijningszaak is vaak betrokkenheid van het Vaticaan gesuggereerd. Van seksfeesten in het Vaticaan die hiertoe geleid zouden hebben tot maffia-afpersing van de Vaticaanbank, of zelfs een kidnapping om de Turkse aanslagpleger op paus Johannes Paulus II vrij te krijgen."

Plicht

Verwacht werd dat het onderzoek enkele weken zou duren, maar het Vaticaan kon aan het begin van de middag al duidelijkheid geven: de graven waren beide leeg. Botten van de prinsessen waren al vergaan, ook het meisje werd niet aangetroffen.

Emanuela's broer hoopte de zoektocht eindelijk af te sluiten, maar zet zijn werk nu door. "Het is mijn plicht haar te blijven zoeken totdat ik haar lichaam vindt", legde hij vooraf uit. "Ook als er niks gevonden wordt, is dit niet het einde van het verhaal."