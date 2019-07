Jarenlange celstraffen voor ontvoering Insiya

De rechtbank in Amsterdam heeft zes mensen veroordeeld tot straffen tot 4 jaar en 3 maanden cel voor hun betrokkenheid bij de ontvoering van de peuter Insiya in 2016. Daarnaast moeten ze schadevergoedingen betalen aan de moeder van het meisje.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen van 3 tot 4,5 jaar geëist tegen de vijf mannen en een vrouw. Het meisje zit nog steeds in India.

Ontvoering

Insiya was 2 jaar oud toen ze in september 2016 werd ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam. Volgens het OM was de ontvoering tot in de puntjes voorbereid. Er werden vergaderzaaltjes, hotelkamers en auto's gehuurd. Ook was er een chatgroep, een observatie- en een "pick-upteam".

Het meisje werd gekidnapt in opdracht van haar vader, die in een scheiding lag met de moeder en een conflict met haar had over het ouderlijk gezag. De vader nam het kind mee naar zijn thuisland India.

Vader berechten

De moeder heeft Insiya al ruim 2,5 jaar niet gezien. Ze probeert op allerlei manieren om haar dochter terug te krijgen. Premier Rutte heeft de zaak al twee keer aangekaart bij zijn Indiase collega Modi, maar tot dusver heeft dat nergens toe geleid.

Een rechtbank in India oordeelde vorig jaar dat Insiya terug moet naar haar moeder, maar de vader van het kind heeft dat besluit aangevochten waardoor het meisje daar nog steeds is. Een Nederlandse rechter heeft de vader in maart uit het ouderlijk gezag ontheven.

Het Openbaar Ministerie wil de vader graag berechten voor de ontvoering, maar India weigert hem uit te leveren. Waarschijnlijk start het OM binnenkort een zaak om hem bij verstek te veroordelen.