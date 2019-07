Franse comapatiënt Vincent Lambert sterft twee weken na proces

De Franse comapatiënt Vincent Lambert is overleden op 42-jarige leeftijd. Daarmee komt er een eind aan een jarenlange strijd om hem in leven te houden.

Lambert raakte in 2008 zwaargewond bij een verkeersongeluk. Hij raakte verlamd en kwam in een coma, waar hij niet meer uit ontwaakte.

Toen artsen in 2013 concludeerden dat hij nooit meer zou herstellen, wilden zijn vrouw en zes broers en zussen de behandeling staken. Lambert had hun zelf ooit gezegd niet als kasplantje te willen leven.

Zijn rooms-katholieke ouders waren daar echter fel tegen. Volgens hen was er nog een minimaal bewustzijn bij hun zoon. Ze kregen bijval van veel landgenoten, die vinden dat de zwaksten in de samenleving beschermd dienen te worden.

'Moord'

Meerdere keren werden er rechtszaken gevoerd over het lot van Lambert, waarbij verschillende rechters tot verschillende conclusies kwamen. Uiteindelijk oordeelde het Hof van Cassatie, het hoogste rechtsorgaan van het land, dat de behandeling mocht worden gestaakt.

De ouders zeiden direct na de uitspraak de artsen aan te zullen klagen wegens moord als hun zoon zou overlijden, maar staakten later toch hun verzet. "Zijn dood is onvermijdelijk", schreven ze in een brief. "Dit keer is het voorbij."

Negen dagen geleden werd de sondevoeding uitgezet. Lambert overleed vanochtend om 08.24 uur in het universiteitsziekenhuis van Reims.