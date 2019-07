MH17 door de ogen van Cécile: 'Ik schrok: mijn zus zat ook in een vliegtuig'

17 juli 2014: met trillende handen pakt Cécile Brouwer haar telefoon. Ze vindt de foto met vluchtgegevens en leest het vluchtnummer: MH17.

Die dag verloor ze haar zus, zwager, neefje en nichtje. "Je denkt: waar ben ik in godsnaam in beland?"

Woensdag is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Van de 298 mensen in het vliegtuig, onder wie 196 Nederlanders, overleefde niemand de ramp. In aanloop naar 17 juli vertelt elke dag een nabestaande of direct betrokkene zijn of haar verhaal.

In deze video nabestaande Cécile Brouwer. Ze vertelt over de eerste dagen na de ramp: