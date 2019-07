Minister verdedigt deal met miljardair Epstein: 'Proces was een gok geweest'

De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid staat nog altijd achter een deal die hij in 2008 als aanklager sloot met miljardair Jeffrey Epstein. Critici vinden dat Alex Acosta moet aftreden omdat de beurshandelaar wegkwam met een lichte straf voor kindermisbruik, maar Acosta vindt de overeenkomst nog altijd verdedigbaar.

De deal kwam opnieuw in de publiciteit omdat Epstein begin deze week opnieuw werd aangehouden op verdenking van grootschalig kindermisbruik. Daar was hij in 2007 ook al eens voor opgepakt, maar door een akkoord te sluiten met aanklager Acosta kreeg hij een lichte gevangenisstraf in ruil voor een bekentenis over gedwongen prostitutie.

Epstein kreeg dertien maanden cel en mocht overdag de gevangenis verlaten om te werken. Wel werd hij geregistreerd als zedendelinquent en moest een schadevergoeding betalen. Zijn dertig slachtoffers werden pas over de lichte straf ingelicht toen de zaak al rond was.

"We kozen hiervoor omdat we wilden dat Epstein een celstraf zou krijgen", zei Acosta op een persconferentie van een uur over de zaak. "Hij was en is een seksueel roofdier."

Een gok

Acosta legde uit dat het "een gok zou zijn geweest" om Epstein voor zwaardere vergrijpen te vervolgen, omdat zijn advocaten de miljardair dan misschien helemaal vrij hadden gekregen. Ook zei hij dat de getuigen uitgebreid zouden worden ondervraagd door de verdediging. "We wilden het beste voor de slachtoffers."

Verder vertelde Acosta dat hij niet wist dat Epstein overdag vrijgelaten zou worden. "Wij gingen ervan uit dat het een celstraf van 18 maanden zou worden. Een werkontheffing is echt larie."

#Metoo

Acosta benadrukte dat er tegenwoordig, na alle #metoo-verhalen, anders naar de verhalen van slachtoffers wordt gekeken. "Het is een totaal andere wereld. Slachtoffers worden tegenwoordig echt totaal anders behandeld."

Of hij de zaak nu anders zou hebben aangepakt, wilde Acosta niet zeggen. Ook weigerde hij meerdere keren op de persconferentie excuses aan te bieden aan de slachtoffers.

Epstein krijgt later vandaag te horen of hij op borgtocht vrij mag komen. Hij kan levenslang krijgen als hij wordt veroordeeld.