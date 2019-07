Wekdienst 11/7: uitspraak tegen ontvoerders Insiya en portret MH17-nabestaande

Goedemorgen! Verdachten van de ontvoering van de Insiya in 2016 krijgen hun straf te horen en de NOS start met een portretreeks van nabestaanden en andere betrokkenen van de MH17-ramp.

De zon schijnt soms, maar bewolking overheerst. In het binnenland ontstaan verspreid buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten.