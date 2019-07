Noodtoestand Golfkust VS om noodweer

De Amerikaanse Golfkust kampt met noodweer. De stad New Orleans is al deels ondergelopen door zware regenval en voor de staten Texas, Louisiana en Mississippi komt daar mogelijk later deze week nog een orkaan bij.

De gouverneur van Louisiana heeft de noodtoestand uitgeroepen om hulpverlening te vergemakkelijken. Sommige bewoners wordt aangeraden het hogerop te zoeken, voor wie dat niet geldt luidt het advies voldoende proviand in te slaan en thuis te blijven. "Niemand moet deze storm onderschatten."

De Mississippi-rivier die door het laaggelegen New Orleans stroomt staat al hoger vanwege de 15 centimeter regen die gisteren viel. Door de storm kan het waterpeil opgestuwd worden tot 6 meter hoger dan normaal. De autoriteiten houden de dijken rond de stad in de gaten of ze niet overstromen.

Katrina

Het noodweer boven de Golf van Mexico gaat vanavond misschien over in een tropische storm. Tegen vrijdag kan die storm zijn uitgegroeid tot een orkaan van de laagste klasse. Die kan zaterdag aan land komen, als eerste orkaan van dit seizoen.

New Orleans had in het verleden vaker te kampen met grote overstromingen. In 2005 raakte de stad totaal ontregeld door orkaan Katrina. Honderden mensen kwamen daarbij om het leven, ruim 130.000 mensen vluchtten. Ook vorig jaar werd de stad nog getroffen door overstromingen.