'Iraanse boten proberen Britse olietanker te stoppen'

Vijf gewapende boten van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben geprobeerd een Britse olietanker tegen te houden in de Perzische Golf. Bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie zeggen dat tegen Amerikaanse media.

Een Brits oorlogsschip dat achter de olietanker voer waarschuwde de Iraniërs door de wapens op hen te richten. Ze zouden direct rechtsomkeert hebben gemaakt. Er zijn geen schoten gelost.

Het incident komt enkele dagen nadat Britse mariniers een Iraanse tanker bij Gibraltar enterden. Het vermoeden bestond dat dat schip olie naar Syrië vervoerde, tegen internationale sancties in. Iran heeft daar fel tegen geprotesteerd.

Nederlands fregat

Het is al weken onrustig in de Straat van Hormuz, die de Perzische Golf en de Golf van Oman van elkaar scheidt. Vorige maand werden er aanslagen gepleegd op vier olietankers. Volgens de VS is Iran het brein achter de aanslagen.

Het Nederlandse kabinet overweegt een fregat ernaar toe te sturen als bijdrage aan een internationale zeemacht die daar de vrije doorvaart moet garanderen. De regering is van plan half augustus een beslissing te nemen over het sturen van een fregat.