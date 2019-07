Boten in brand bij jachthaven Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis zijn bij een jachthaven een aantal boten uitgebrand. Daarbij kwam veel rook vrij.

Volgens de brandweer zijn er in een aanzienlijk deel van Hellevoetsluis roetdeeltjes terechtgekomen. De gemeente gaat bij daglicht veegwagens inzetten om de deeltjes op te ruimen. Mensen die zelf roetdeeltjes tegenkomen krijgen het advies om die weg te spoelen.

De brand brak begin van de nacht uit. Hoe die is ontstaan is niet bekend. Niemand raakte gewond.

In totaal hebben vier boten in brand gestaan. Een vijfde boot en de steiger raakte beschadigd. Vanwege het opruimen van de brandresten kunnen er in de haven voorlopig geen boten in- of uitvaren.