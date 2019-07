Allerlaatste Kever rolt van de band

In Mexico is de allerlaatste Volkswagen Kever van de band gerold. Het blauwe exemplaar werd begeleid door een Mexicaans orkest. Ook het fabriekspersoneel was massaal aanwezig om de laatste auto uit te zwaaien.

Het eerste exemplaar van het iconische autootje werd ruim 80 jaar geleden gemaakt in nazi-Duitsland in opdracht van Adolf Hitler. Sinds die tijd heeft de Beetle verscheidene facelifts gekregen. Van dit eerste type werden uiteindelijk tot 2002 meer dan 21 miljoen exemplaren gemaakt.

De afgelopen twintig jaar werd de Kever in Mexico gemaakt. Daar zijn ze nog zeer populair. Maar Volkswagen zegt zich meer te willen richten op elektrische auto's.

De laatst gebouwde Beetle komt in een museum terecht.