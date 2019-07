Boodschappen op vakantie vaak duurder dan thuis

Wie op vakantie boodschappen doet, is in vier van de vijf populairste vakantielanden duurder uit dan thuis. Alleen in Spanje zijn voedingsmiddelen goedkoper dan in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe Eurostat-cijfers over prijzen in 2018.

Nederlanders gaan in de zomer het vaakst op vakantie naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Oostenrijk. Vooral in dat laatste land zijn de boodschappen duur. De prijzen voor voedingsmiddelen liggen in Oostenrijk bijna 27 procent boven de gemiddelde prijs in de EU.