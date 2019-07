President Oekraïne wil van Tsjernobyl toeristische trekpleister maken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat het aantal doden door kanker uiteindelijk zal oplopen tot 9000 als de ontwikkelingen eenzelfde patroon volgen als na de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

Sovjet-Unie

Oekraïne maakte destijds onderdeel uit van de Sovjet-Unie. De autoriteiten hielden de ramp aanvankelijk stil. In het Westen werd pas enkele dagen later duidelijk dat er iets was gebeurd toen gewassen in Zweden radioactief besmet bleken.

Enige maanden na de ramp werd reactor 4 ingepakt in een betonnen sarcofaag om de straling tegen te houden. De sarcofaag werd wegens de hoge stralingsniveaus in grote haast gebouwd en vertoonde al snel scheuren.

De nieuwe sarcofaag was al in 2016 klaar maar is vandaag officieel gepresenteerd. Het gevaarte heeft meer dan twee miljard euro gekost en heeft een spanwijdte van 257 meter. Het bedekt de voormalige reactor nummer vier in zijn geheel. De constructie moet de omgeving zeker honderd jaar beschermen tegen radioactieve straling.