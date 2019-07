Records op Wall Street leiden tot optimisme maar ook zorgen

De toonaangevende Amerikaanse beursindex S&P 500 is voor het eerst door de 3000 punten heen gebroken, en ook de Dow Jones staat op een recordstand. Het laatste zetje was een toespraak van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed). Hij hintte daarin op een renteverlaging eind deze maand.

Daarmee wil de Fed economische groei in stand houden. Volgens Powell heeft de Amerikaanse economie onder meer last van de onzekerheid rond het handelsconflict tussen de VS en China.

Een lagere rente is goed voor aandelen omdat andere beleggingen minder aantrekkelijk worden. Daarnaast betalen bedrijven minder rente over hun schulden, waardoor ze weer meer winst kunnen uitkeren aan aandeelhouders.

Misplaatst feestje

Of de lagere rente ook op de langere termijn goed is voor beleggers is nog maar de vraag. "Minder economische groei betekent op de iets langere termijn minder winst voor bedrijven", zegt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

Dat is ook nu al te zien. Eerder deze week kwam het grote Duitse chemieconcern Basf met een winstwaarschuwing. Het bedrijf heeft last van minder vraag vanuit de wereldwijde industrie, ook vanwege het handelsconflict.

Daarnaast is een lagere rente slecht nieuws voor veel andere aspecten van de economie. Banken zien hun verdienmodel verdampen, pensioenfondsen moeten eerder korten en als de rente weer oploopt, kunnen bedrijven die zich diep in de schulden hebben gestoken in de problemen komen.

Al met al is een renteverlaging volgens Bender nu zeker geen positief signaal. De euforie op de beurs is volgens de analist "een misplaatst feestje waar ik zeker niet als laatste wil vertrekken".