Tot 12 jaar geëist voor schietpartij bij ingang ziekenhuis Zaandam

Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen de 33-jarige Giovanni H. voor een schietpartij in Zaandam, vorig jaar oktober. Volgens het OM heeft H. bij de ingang van het Zaanse ziekenhuis meerdere keren geschoten op Okan S., die naar de spoedeisende hulp was gegaan nadat hij gewond was geraakt bij een eerdere schietpartij in het centrum.

Tegen de jongere broer van H. is wegens medeplichtigheid een celstraf van 8 jaar geëist. Het OM verdenkt beide broers ervan Okan S. doelbewust te hebben achtervolgd en beschoten.

In de rechtbank verklaarde Giovanni vandaag dat hij de eerdere schietpartij in het centrum zag gebeuren. Hij zag naar eigen zeggen Okan S. een pistool richten op een betrokkene, schrijft NH Nieuws. "En vervolgens op mij. Ik was zelf heel aangeslagen en in de war. Ik dacht dat ik zelf was geraakt, omdat hij op mij had gericht en ik vervolgens schoten hoorde."

Getrokken pistool

Daarna reed H. samen met zijn broertje naar het ziekenhuis. Naar eigen zeggen niet om Okan S. te achtervolgen maar omdat hij dacht dat hij zelf was beschoten.

Vervolgens zouden de broers hem bij de ingang van het ziekenhuis hebben zien lopen en ontstaat er een worsteling tussen Giovanni en Okan S. "Ik had zoveel angst in mijn lijf dat ik niet eens kon nadenken." Op de videobeelden die in de rechtszaal werden getoond loopt H. met getrokken pistool het ziekenhuis binnen. S. wordt meerdere keren in zijn rug geschoten.

Gisteren hoorde Okan S., die volgens het OM in het centrum was begonnen met schieten, een celstraf van drie jaar tegen zich eisen. Tegen een vierde verdachte, Lloyd H., eist het OM acht jaar cel omdat hij S. bij dit incident zou hebben beschoten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.