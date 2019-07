Vattenfall bouwt tweede windmolenpark op zee zonder subsidie

Het Zweedse Vattenfall is voor de tweede keer op rij de winnaar van een subsidieloze aanbestedingsprocedure voor een groot windmolenpark op zee. Het gaat om het tweede deel van een groot windmolenpark op 20 kilometer afstand van de kust, over een gebied van Scheveningen tot Haarlem.

Vorig jaar won Vattenfall, de Zweedse moedermaatschappij van Nuon ook al de tender voor de kavel 1 en 2 van hetzelfde park.

Nederland bouwt de komende jaren een groot aantal windmolenparken op zee. Waar Nederland in Europa nu nog helemaal achteraan bungelt op het gebied van duurzame energie lopen we die achterstand naar verwachting met wind op zee de komende 12 jaar flink in. In 2030 zal mede hierdoor 70 procent van de elektriciteit duurzaam zijn.