Limburg pakt groots uit bij Songfestivalplanpresentatie, Utrecht bescheiden

De ene stad stuurde één fietskoerier, de andere een kleurrijke delegatie verspreid over twee bussen. Het contrast was groot tussen de presentaties van de Songfestivalplannen van Utrecht, Limburg, Rotterdam, Arnhem en Den Bosch in het NPO-gebouw in Hilversum.

De zogeheten bidbooks werden overhandigd. Daarin staan onder meer de plannen voor de begroting, alle informatie over de zaal, het thema, de accommodaties voor de artiesten en de pers en alle andere faciliteiten.

Bekijk hier hoe de steden indruk probeerden te maken met hun presentatie, of juist niet: