Bedrijven moeten bekendmaken hoeveel CO2 ze uitstoten, anders geen lening

Vanaf volgend jaar gaan banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders vastleggen hoe hoog de CO2-uitstoot van hun leningen en beleggingen precies is. Op die manier willen zij bedrijven stimuleren minder CO2 te produceren.

Is de uitstoot van een lening te hoog, dan gaan de instellingen in gesprek met het bedrijf. "Geen verplichting dus om minder uit te stoten, maar een eerste stap", zegt Gerard van Olphen van pensioenfonds APG. Hij heeft de afgelopen weken achter de schermen tientallen financiële partijen bij elkaar gebracht. Vandaag hebben zij hun handtekening gezet onder de ambities.

Katalysator

"Samen investeren deze partijen meer dan 3000 miljard euro in Nederlands pensioengeld, spaargeld en verzekeringsgeld." Van Olphen noemt deze ambitie dan ook een katalysator.

Op deze manier wil de financiële sector bijdragen aan het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat de uitstoot met 49 procent omlaag moet in 2030. Door de uitstoot van CO2 te rapporteren denkt Van Olphen dat bedrijven vanzelf duurzamer gaan investeren. In het uiterste geval zal het ertoe leiden dat bedrijven die veel CO2 uitstoten geen lening meer krijgen, "maar zover is het nog niet."

Pensioengeld

Ook de pensioenfondsen in Nederland willen beter inzichtelijk maken of het pensioengeld duurzaam wordt geïnvesteerd. Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter van de Pensioenfederatie, legt uit dat pensioenfondsen vrij blijven in hun beleggingskeuze. "Dat blijft voor ieder pensioenfonds een afweging tussen risico, rendement en maatschappelijke doelstellingen."

Toch gaat ze ervan uit dat het inzichtelijk maken van CO2-uitstoot bedrijven zal bemoedigen minder uit te stoten. "Je zal zien dat als we het gesprek met vervuilende organisaties meer aangaan, er uiteindelijk ook minder beleggingen naartoe gaan."

Hoe te controleren?

Een van de grote opdrachten is nog wel om te bepalen hoeveel een lening of belegging precies uitstoot. Sommige bedrijven houden het al precies bij, maar voor andere is dat een stuk lastiger. Toch hebben de ondertekenaars daar vertrouwen in. "Als we erop wachten tot er echt een soort boekhoudstandaarden voor klimaat zijn, zijn we 25 jaar verder, en dat schiet niet op," zegt Van Olphen. Dus kan je volgens hem beter maar gewoon beginnen, en gaandeweg leren.