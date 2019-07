Drie jaar cel voor veroorzaker dodelijk ongeluk na verkeersruzie

Een 29-jarige man uit Krimpen aan den IJssel moet twee jaar de cel in, omdat hij eind vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte na een verkeersruzie. Bij het ongeluk op de N210 bij Lekkerkerk kwamen een man en een vrouw van 29 om het leven. Drie anderen raakten gewond.

De man, die cocaïne en wiet had gebruikt, vond dat een andere automobilist hem te weinig ruimte gaf om in te voegen. Hij zette de achtervolging in, ging voor de andere auto rijden en trapte op de rem. De bestuurder van de andere auto moest stoppen en een achteropkomend busje kon een botsing niet vermijden.

In de middelste auto zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Zij en een van de broers kwamen om het leven, de anderen raakten zwaargewond.

De rechtbank oordeelde dat de man "buitengewoon onvoorzichtig" reed en roekeloos was. "De rechtbank verwijt u dat twee jonge mensen uit het leven zijn gerukt en dat de andere drie nog altijd gezondheidsklachten hebben."

Spijt

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel en een rijverbod van vijf jaar geëist. De rechter vond dat te zwaar en kwam tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, en een rijontzegging van vier jaar.

De veroordeelde zei in de rechtszaal dat hij spijt heeft, meldt Omroep West. "Dit heb ik nooit gewild en ik leef mee met de nabestaanden. Als ik het kon terugdraaien, dan zou ik het doen."