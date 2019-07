Doden bij stammenstrijd Papoea-Nieuw-Guinea

Een uitbarsting van geweld tussen rivaliserende stammen heeft in Papoea-Nieuw-Guinea geleid tot meer dan twintig doden. Onder de slachtoffers zijn kinderen en twee zwangere vrouwen.

Het conflict tussen de twee bevolkingsgroepen is al jaren oud. Waarom de vlam nu in de pan sloeg, is niet bekend.

Wel is duidelijk dat het om twee afzonderlijke slachtpartijen ging. De eerste was afgelopen weekend, in een afgelegen bergdorp in het binnenland van Papoea-Nieuw-Guinea. Daarbij kwamen zo'n zeven mensen om het leven.

Wraak op aanvallers

Een of twee dagen later zochten de dorpsbewoners wraak op de vermoedelijke daders en vermoordden zestien vrouwen en kinderen in hun dorp.

De nationale politiechef heeft twintig agenten en tien militairen naar het gebied gestuurd om de situatie onder controle te brengen en de daders op te sporen.