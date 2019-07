Petitie voor Amerikaanse rapper A$AP Rocky die vastzit in Zweden

De manager van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky is een petitie gestart om zijn ster te steunen. De petitie is in de eerste uren al ruim 300.000 keer getekend. De rapper zit samen met zijn twee bodyguards vast in Zweden na een vechtpartij twee weken geleden.

De manager claimt in de petitie dat Rakim Mayers, de echte naam van de rapper, onder inhumane omstandigheden in de gevangenis verblijft. Hij klaagt dat de artiest de hele dag in eenzame opsluiting zit in een smerige cel en niet goed te eten krijgt.

Doordat Rocky vastzit, zijn er al meerdere optredens van zijn Europese tour geannuleerd, wat hem veel geld kost. Omdat justitie in Zweden vreest dat Mayers ervandoor gaat, moet hij in de cel blijven. Zijn voorarrest werd vrijdag met twee weken verlengd.

A$AP Rocky is onder meer bekend van nummers als Praise The Lord en L$D. Ook werkte hij samen met Drake en Selena Gomez.