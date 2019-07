Ontsnapte Belgische gevangenen gepakt in Rotterdam

Twee gevangenen die vorige week ontsnapten uit een gevangenis in het Belgische Ruiselede, zijn vanmorgen opgepakt in Rotterdam. Een derde is nog voortvluchtig.

De twee werden aangehouden tijdens een routinecontrole in Rotterdam.

Vrijdag ontsnapten twee gedetineerden uit het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede, dat een halfopen regime heeft en gevangenen voorbereidt op terugkeer naar de maatschappij. Ze bedreigden een gevangenisbewaker en forceerden een deur met een brandblusser.

Een derde man ontsnapte gistermorgen uit de doucheruimte van de gevangenis.

Interne procedures

Dit jaar zijn al vijf mensen uit het Penitentiair Landbouwcentrum gevlucht. De gevangenis zal daarom de interne procedures opnieuw tegen het licht houden.

De burgemeester van Ruiselede zegt in Het Nieuwsblad dat er geen reden is voor ongerustheid en dat de media-aandacht voor de ontsnappingen haar verbaast. "Het gebeurt soms dat iemand niet terugkomt. Het is een halfopen gevangenis, bedoeld voor gedetineerden die aan het eind van hun straf zijn. De ontsnapte gevangenen zullen hier niets mee winnen, integendeel."