Tegenstanders verhuizing marinierskazerne Doorn rekenen op afstel

Ook Jonk vermoedt dat er van het nieuwe uitstel afstel komt. "Ik denk dat we in Midden-Nederland blijven. Als je kijkt naar de feiten: de toenemende uitstroom, alle mankementen aan de plannen voor de nieuwe kazerne, de kosten om vanuit Vlissingen nieuwe oefeningen te doen, de beperkte oefenterreinen daar. Ik denk dat ze wel betere alternatieven kunnen vinden, zoals Soesterberg of Amersfoort."

Kazerne voor douane en marechaussee

Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) hoopt dat de kans op verhuizing kleiner is geworden, maar ziet wel kansen voor een nieuwe kazerne in Zeeland. "Door de brexit wordt Vlissingen een buitengrens van Europa. Vlissingen heeft een haven, waardoor de douane, de marechaussee en de krijgsmacht daar mogelijkheden hebben. Ik merk dat daar draagvlak voor is."

Toch zijn er ook nog steeds voorstanders van de verhuizing te vinden. "Ik denk dat als we een goed besluit hebben genomen, dat je daar verantwoordelijkheid voor moet nemen", zegt André Bosman, VVD-Tweede Kamerlid en inwoner van Zeeland. "Ik sta nog steeds achter het besluit en daar ga ik de staatssecretaris en het kabinet aan houden. Daar is volgens mij een bredere consensus voor in de Kamer."