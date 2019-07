Nieuw Grieks kabinet bindt strijd aan met bureaucratie en vriendjespolitiek

De nieuwe Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft bij de eerste bijeenkomst van de ministerraad zijn beleidsplannen en prioriteiten bekendgemaakt. In een strak geleide vergadering die 14 minuten duurde en live op televisie werd uitgezonden, zei Mitsotakis dat het eerste doel is het dagelijks leven van de burger te verbeteren. "Vanaf vandaag laten we zien dat we klaar zijn. Het werk is al begonnen."

Hoog op zijn lijstje staan de groei van de Griekse economie door investeringen en het creëren van banen, veiligheid op straat, en het omvormen van een inefficiënte en bureaucratische overheid tot een moderne digitale publieke sector.

"We zullen een moeilijke en asymmetrische oorlog moeten winnen die geen enkele regering tot nu toe heeft weten te winnen: het veranderen van het bestuursmodel", zei Mitsotakis.

Vriendjespolitiek

Er is een nieuwe ethische code vastgelegd: vanaf nu mogen ministers geen familieleden aanstellen, noch mogen zij naast hun kabinetsfunctie een ander beroep uitoefenen. Mitsotakis heeft beloofd een einde te maken aan de vriendjespolitiek en het vergeven van topposities aan loyale aanhangers, een hardnekkige 'traditie' in de Griekse politiek.

Gisteren zijn alle nieuwe ministers en staatssecretarissen geïnstalleerd op hun ministeries, nadat maandagavond de samenstelling van het nieuwe kabinet werd bekendgemaakt. Dat bestaat uit 51 mensen, en is een combinatie van ervaren en jongere leden uit de conservatieve partij Nieuwe Democratie, technocraten en mensen uit de private sector. In het kabinet zitten verder twee ministers van centrum-links (de voormalige socialistische partij Pasok). 21 kabinetsleden komen niet uit de politiek.

Belastingverlaging

De eerste wetsvoorstellen worden ingediend wanneer de regering Mitsotakis officieel het vertrouwen heeft gekregen van het nieuwe parlement, over een dag of tien. Nieuwe Democratie heeft bij de verkiezingen van afgelopen zondag de absolute meerderheid in het parlement gewonnen, 158 van de 300 zetels.

Een van de eerste wetsvoorstellen die de regering zal indienen houdt een verlaging in van de belastingen voor burgers en bedrijven. Die maatregel kondigde de nieuwe minister van Financiën, Christos Staikouras, gisteren aan.