Miljoen extra inwoners Europese Unie door migratie

Het aantal inwoners van de Europese Unie is in een jaar tijd met ruim een miljoen toegenomen. Op 1 januari van dit jaar woonden er ruim 513 miljoen mensen in de EU-landen; een jaar eerder waren het er ruim 512 miljoen. Dat betekent een stijging van 0,2 procent.

Er overleden in de EU zo'n 300.000 mensen meer dan er geboren werden, wat betekent dat de bevolking gekrompen zou zijn zonder migratie, zo blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Nederland had op 1 januari bijna 17,3 miljoen inwoners, ongeveer 100.000 meer dan begin vorig jaar.

Ook in 17 van de 28 andere lidstaten groeide de bevolking vorig jaar. In Duitsland woont nog steeds het grootste aantal mensen; ruim 83 miljoen.

Relatief weinig sterfte in Nederland

In de EU werden in 2018 ongeveer vijf miljoen baby's geboren, bijna 118.000 minder dan een jaar eerder. In Nederland waren het er ruim 167.900, terwijl er 153.200 mensen overleden. Nederland staat samen met Ierland, Cyprus, Luxemburg en Malta in het rijtje landen met de minste sterfgevallen.

De groei van de bevolking was het grootst in Malta. Het aantal inwoners kromp het meest in Letland.