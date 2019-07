Publieke omroep krijgt mede dankzij Oranjevrouwen meer reclamegeld binnen

Het gaat beter met de reclame-inkomsten van de publieke omroep en dat komt voor een deel door het succes van de Oranjevrouwen. Het WK voetbal leverde 5,5 miljoen euro op, dat was bij het EK twee jaar geleden nog ruim 1 miljoen.

De reclametijd rond de verloren finale van Nederland tegen de Verenigde Staten was het duurst. In de rust kostte een tv-commercial ruim 600 euro per seconde. In totaal haalde de Ster, die de reclametijd verkoopt, rond de finale 650.000 euro op.

De prijs voor reclamezendtijd lag wel veel lager dan op het laatste eindtoernooi waar de Nederlandse mannen actief waren. Tijdens het WK in 2014 kostte reclamezendtijd in de rust van Nederland-Spanje meer dan 6000 euro per seconde.

Groeiende markt

Het is sowieso een goed jaar voor de Ster wat betreft inkomsten. Er werd over de eerste helft van het jaar 97 miljoen euro verdiend, dat is 11 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee lijkt de publieke omroep mee te profiteren van de stijgende tv-advertentiemarkt.

Vorig jaar daalde de omzet nog met een kleine 10 procent, mede doordat de Ster was overgestapt op een nieuwe werkwijze. Reclameverkopers bij commerciƫle omroepen wisten toen juist meer te verkopen.

Tot 20.00 uur geen reclame

De Ster verwacht dat er onderaan de streep dit jaar 182 miljoen overblijft. Dat is 32 miljoen meer dan waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de begroting rekening mee houdt. De Ster hoopt met de cijfers het ministerie te overtuigen om niet in te grijpen in de reclames bij de publieke omroep, omdat ze veel geld in het laatje brengen.

Minister Slob van Media is van plan om op termijn tot 20.00 uur geen reclame meer te laten zien op tv bij de publieke omroep. Ook verdwijnen dan de reclames bij de websites van de publieke omroepen. "Het publiek gaat meer betalen en krijgt minder publieke omroep", zei Ster-directeur Frank Volmer daar eerder over.