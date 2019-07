Levenslang voor asielzoeker die Duits meisje Susanna vermoordde

De Iraakse asielzoeker die in Duitsland het 14-jarige meisje Susanna heeft vermoord, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 22-jarige Ali Bashar is ook schuldig bevonden aan verkrachting van de scholiere.

Het lichaam van het meisje werd vorig jaar juni gevonden langs een spoorlijn in Wiesbaden na een tip van een jonge asielzoeker; de dader had hem over de verkrachting en moord verteld.

Susanna was twee weken eerder door haar moeder als vermist opgegeven, maar de politie deed daar eerst niets mee. Pas na een week begon een zoekactie. De moeder van Susanna zegt dat ze zich in de steek gelaten voelt door de politie en de autoriteiten.

Niet vervroegd vrij

Volgens de rechter is het meisje vermoord om de verkrachting te verdoezelen. De rechtbank heeft de hoogste mate van schuld vastgesteld. Dat betekent in het Duitse recht dat een verdachte vrijwel zeker niet vervroegd kan vrijkomen.

Na de moord vluchtte de asielzoeker naar Noord-Irak. Daar lichtte een familielid de politie in, waarop de man werd opgepakt en aan Duitsland werd uitgeleverd.

De Iraakse asielzoeker heeft bekend dat hij het meisje heeft vermoord. De verkrachting ontkent hij.

De zaak leidde in Duitsland tot veel beroering. Politici eisten opheldering van bondskanselier Merkel over de gang van zaken. De rechtse partij AfD houdt Merkel en het asielbeleid van haar regering direct verantwoordelijk voor de moord.