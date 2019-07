Lichte daling in aantal besmettingen met meningokokken W

Het aantal besmettingen met meningokokken type W neemt licht af. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Die daling is maar deels te verklaren door het nieuwe vaccinatieprogramma voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar.

Meningokokken W heeft een ernstiger verloop en is vaker dodelijk dan andere typen meningokokken. De bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken, waardoor iemand binnen een etmaal kan overlijden.

Jongeren tussen de 14 en 18 worden daarom sinds vorig jaar gevaccineerd tegen vier meningokokkentypes, inclusief type W. Zij spelen een grote rol bij de verspreiding van de bacterie.

Toch is dat vaccinatieprogramma volgens Hans van Vliet, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM, waarschijnlijk niet de oorzaak van de daling. "Voor een heel klein deel wel, maar het echte effect ervan verwachten we pas na wat langere tijd."

"Het lijkt een natuurlijke ontwikkeling", zegt Van Vliet. "Net als dat we de toename van besmettingen met type W sinds 2015 niet helemaal konden verklaren, kunnen we dit ook niet verklaren."

Besmettingen

Voor 2015 raakten gemiddeld vier mensen besmet met type W, waarna dat aantal in de jaren erna steeg naar 103 besmettingen in 2018. Tot en met juni van dit jaar zijn 39 besmettingen gemeld, wat vergelijkbaar is met het aantal meldingen een jaar eerder.

Sinds 2015 stierven er 45 mensen aan de ziekte. Het grootste aantal doden viel vorig jaar met 23 pati├źnten. Dit jaar overleden tot nu toe vijf mensen. Vooral in de leeftijdsgroep 14-24 jaar is de kans op overlijden hoog.

Van Vliet ziet in de dalende cijfers reden voor voorzichtig optimisme. "Maar het is nog geen garantie. Want het gedrag van de bacterie blijft moeilijk te voorspellen. Zo zagen we in 2002 een uitbraak van type C, terwijl type B altijd al voor komt."

Over type W is nog niet zo heel veel bekend. "Maar de hele vaccinatiecampagne wordt begeleid door allerlei onderzoeken", zegt Van Vliet. "In het Verenigd Koninkrijk zag je al een aantal jaren voor 2015 een stijging in het aantal besmettingen en ook daar is nu sprake van stabiliteit."