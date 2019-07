OM: 'geoliede moordmachine' van Ridouan T. te koppelen aan vijf liquidaties

Het Openbaar Ministerie koppelt de groep van de voortvluchtige Ridouan T. nu aan vijf moorden, drie mislukte liquidatiepogingen en de voorbereidingen voor nog eens drie liquidaties.

Dat zei het OM vandaag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Daar staan 16 verdachten terecht die tot de organisatie van Ridouan T. zouden behoren. De zaak tegen T. zelf wordt bij verstek behandeld, omdat hij nog altijd spoorloos is. Dat geldt ook voor zijn rechterhand Said R., die eveneens voortvluchtig is.

De liquidaties vonden voornamelijk plaats binnen het Utrechtse criminele milieu. Uit onderschepte berichten en de verklaringen van een kroongetuige rijst volgens het OM het beeld van "een goed geoliede moordmachine" onder leiding van Ridouan T. en Said R. "Een mensenleven was voor hen niets waard."

'Signaal aan verraders'

Volgens de officier van justitie vormen de 16 verdachten een criminele organisatie, die er op was gericht zo efficiënt mogelijk liquidaties uit te voeren. De motieven voor de moordopdrachten liepen uiteen. Enkele slachtoffers zouden over Ridouan T. hebben gepraat met de politie of over hem hebben geroddeld in het milieu. Anderen moesten dood als signaal aan 'verraders', weer een ander had een schuld openstaan die hij niet inloste.

Tekenend is de moord op spyshop-medewerker Ronald Bakker uit Huizen, in september 2015. Zijn winkel verkocht spullen aan verdachten die ook met Ridouan T. in verband worden gebracht. Deze groep werd gepakt door de politie.

Het vermoeden bestond dat de spyshop had samengewerkt met de politie, of dat hun auto's niet goed waren 'gesweept' (ontdaan van peilbakens en afluisterapparatuur, red.). "Spullen verkopen en ons naaien. Wie weet wat ze over ons hebben gezegd", schreven verdachten aan elkaar. Bakker werd verantwoordelijk gesteld. Uit een ander bericht: "Hij gaat snel plat, sir."

Vergismoorden

Twee keer werden er volgens het OM vergissingen gemaakt en de verkeerde persoon doodgeschoten. Een van die vergismoorden wordt de groep overigens niet officieel ten laste gelegd; wel heeft de kroongetuige in de zaak daar over verteld. Hij was zelf betrokken bij verschillende liquidaties betrokken, maar stapte naar de politie.

Het is de bedoeling dat de kroongetuige de komende dagen wordt verhoord in de zittingszaal. Het OM hoopt in september de verdenkingen tegen Ridouan T. compleet te hebben. Er loopt nog een ander onderzoek dat met hem te maken heeft, waar het OM niets over wil zeggen. Dit zou niet uit de verklaringen van de kroongetuige komen.

De kroongetuige heeft zelf in totaal over acht liquidaties verklaard. De helft daarvan wordt de organisatie van Ridouan T. nu ten laste gelegd. De andere helft wordt nog onderzocht. Het OM weet nog niet zeker of de groep ook daarvoor vervolgd zal worden.

Agent omgekocht

Volgens het AD heeft de kroongetuige ook verteld dat de groep van Ridouan T. beschikte over een agent bij de politie Midden-Nederland, die informatie verstrekte. Volgens het OM wordt ook mogelijke corruptie nog onderzocht.